Более 30 участков дорог в Подмосковье ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

Более 30 участков региональных дорог преображаются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты Мосавтодора обновляют свыше 145 км асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что ремонтные работы охватили сразу 22 муниципальных и городских округа. Особенно интенсивные преобразования идут в Зарайске, Раменском и Воскресенске — именно здесь сосредоточены самые масштабные задачи. Дорожники меняют старое покрытие на новое, чтобы обеспечить комфортный проезд в районе населенных пунктов и между ними.

Так, в городском округе Зарайске обновляют рекордный по протяженности участок — более 21 км покрытия. Мастера трудятся на Серебряно‐Прудском шоссе, начиная от остановки «Заречная» и до Поклонного креста. Эта дорога — ключевой маршрут, ведущий к городу Зарайску, и ее обновление имеет огромное значение для транспортной связности района.

В Раменском округе не менее напряженный фронт работ: специалисты Мосавтодора фрезеруют участок дороги «Панино – Малино» длиной свыше 12 км. Трасса, пролегающая через деревни Агашкино, Никулино и Толмачево, служит жизненно важной артерией для местных жителей — она обеспечивает удобный проезд до трассы А‐107 и городского округа Ступино.

Городской округ Воскресенск тоже не остается в стороне: здесь ремонтируют более 10 км дорожного полотна. Активная фаза началась на маршруте от села Ачкасово до остановки «ЖБИ‐2», где ежедневно проезжает около 15 тыс. автомобилистов. Параллельно новое покрытие укладывают на центральной улице села Усадище и подъездах к ней.

