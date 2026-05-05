«Кофе убежал — вкус убит»: бариста раскрыл главную ошибку, которая превращает дорогое зерно в горькую бурду

Вы купили дорогое зерно, сварили как обычно — а вкус горький, как будто пережженный. Бариста Давид Кохан объясняет: дело не в кофе, а в том, как вы обращаетесь с пенкой.

Многие думают, что кофе нужно варить «до закипания». Но когда вода начинает бурлить, а пенка резко поднимается и убегает, вы теряете ароматические масла. Вкус становится плоским или горьким. Идеальный момент — снять турку с огня, когда пенка только начала подниматься, но еще не побежала.

Признаки, что кофе испорчен: пенка поднимается слишком быстро (за 30–40 секунд), появляются крупные пузыри, слышно шипение, а после варки остается сухая корка вместо бархатистой пенки.

Не доводите до кипения. Идеальная температура — 90–95°С. Снимайте с огня при появлении мелких пузырьков и подъеме пенки. Повторите 2–3 раза.

Регулируйте огонь. Если пенка лезет слишком быстро — убавьте.

Выбирайте турку с широким горлышком — пенка поднимается медленнее.

Не отвлекайтесь.

Если кофе все же убежал, спасти его можно молоком, сливками или щепоткой соли (нейтрализует горечь). Но лучше не доводить до этого. Не позволяйте хорошему зерну пропадать. Варка кофе требует внимания, но результат того стоит.​​

