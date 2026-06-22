«Очень странные дела» или «Люди Икс» наяву? Американский вундеркинд заявил, что учился управлять НЛО силой мысли

Американец Джордан Джозак утверждает, что в детстве его тайно обучали экстрасенсорным способностям и управлению необычными летательными аппаратами силой мысли. Его рассказ приводит Daily Mail со ссылкой на подкаст American Alchemy, однако независимых подтверждений этой истории нет.

По словам Джозака, примерно с девяти лет психологи регулярно забирали его с уроков после того, как он показал высокие результаты в программе для одаренных детей GATE. Позднее его якобы перевели в специализированное учреждение на западе штата Нью-Йорк.

Там, по его словам, он проходил обучение «экстрасенсорным способностям», входил в измененные состояния сознания и пытался мысленно воздействовать на предметы. Джозак заявил, что во время глубокой медитации должен был «сливаться» с неким аппаратом, а затем перемещать его вверх, вниз и в стороны без физических рычагов воздействия.

Он также рассказал о загадочной кристаллической сфере, которая якобы реагировала на его взгляд, и о попытках исследователей записывать его мозговые волны для создания нейроинтерфейса.

Джозак связывает программу с подготовкой людей для разведки и исследований НЛО, но не утверждает напрямую, что к ней была причастна ЦРУ. Документов, подтверждающих существование подобного проекта в школах, не опубликовано.

Сам мужчина говорит, что воспоминания вернулись к нему в 2023 году через кошмары и внезапные воспоминания, но пока его экстраординарный рассказ остается лишь личным свидетельством, а не доказанным фактом.