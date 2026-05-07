С заботой о поколении победителей: бесплатное такси для ветеранов Подмосковья

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляют бесплатные поездки на такси. Воспользоваться услугой могут те, кто официально зарегистрирован на территории региона, а зона действия льготы охватывает не только Подмосковье, но и столицу. Об этом напомнили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Инициатива призвана облегчить передвижение пожилых людей, многие из которых сталкиваются с трудностями при использовании общественного транспорта. Организовать поездку предельно просто: достаточно связаться с контакт‐центром МФЦ Подмосковья. Для этого нужно набрать на мобильном телефоне единый номер 122 с территории Московской области. После соединения следует ввести добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора.

Специалист контакт‐центра оперативно обработает запрос. Для оформления вызова ему потребуется уточнить несколько деталей: личные данные ветерана (ФИО и год рождения), а также маршрут поездки: откуда и куда необходимо добраться.

Услуга доступна на регулярной основе: заявки принимаются с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. В День Победы — 9 мая — специалисты контакт‐центра продолжат работать в штатном режиме, чтобы обеспечить ветеранам беспрепятственный доступ к услуге.

