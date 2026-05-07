9May

В Сергиевом Посаде школьников познакомили с работой КПО

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

Ученики Образовательного Центра «Полет» из Красногорска посетили с экскурсией Сергиево-Посадский комплекс по переработке отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Школьникам показали, как сортируются бытовые отходы, рассказали, какая мощная техника участвует в процессе и что делают из переработанного мусора. В рамках экскурсии они также узнали, какие специалисты работают на предприятии и какой функционал выполняет каждый сотрудник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области