Представитель Вани Дмитриенко ответила на обвинения в обмане после его выступления в Волгограде

Вслед за волной негодования, которая обрушилась на 20-летнего певца Ваню Дмитриенко после его концерта в Волгограде, слово взял его директор, пишет The Voice. Напомним, поклонники обвинили артиста в обмане: шоу продлилось всего 1 час 20 минут вместо обещанных двух часов, а из 25 заявленных песен прозвучало только 18. Фанаты также отметили отсутствие таких хитов, как «Мелом» и «Вечно молодым», которые они очень ждали.

Директор певца Елизавета Щербинская поспешила успокоить публику и объяснить ситуацию. По ее словам, концерт прошел в «стандартном хронометраже для сольной программы артиста». Она также объяснила, что Ваня не обязан исполнять 25 песен на каждом шоу.

«Сет-лист может меняться в зависимости от города, площадки, технических условий и актуальной концертной программы. Мы ознакомились с публикацией девушки и комментариями к ней», — отметила Щербинская.

Что касается отсутствия любимых хитов, то, по заявлению директора, песни «Мелом» и «Вечно молодым» не входят в актуальную программу артиста и не исполняются уже давно. Щербинская признала, что поклонники могут расстраиваться, если не слышат любимые песни, но подчеркнула, что это не является ни сокращением программы, ни обманом.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа обвинил в обмане из-за билетов на концерт.