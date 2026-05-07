Стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». Проект реализует Народный фронт. В его рамках частицы Вечного огня передаются ветеранам Великой Отечественной войны в регионах России, участникам специальной военной операции, а также в другие страны.

Акция стартовала у стен Кремля в Александровском саду. В мероприятии приняли участие представители Народного фронта, участники «Команды Путина», общественные деятели, военные корреспонденты, артисты и спортсмены.

Из Москвы «Огонь Памяти» будет доставлен в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71 регионе России, а также в 14 стран мира. Доставка осуществляется при участии РЖД.

Торжественная передача огня железнодорожникам состоялась на Белорусском вокзале. Первым поездом акции стал международный рейс Москва – Минск. По железным дорогам России «Огонь памяти» проедет более 25 тыс. км. Также акцию поддерживают авиакомпания «Аэрофлот» и Россотрудничество.

В зарубежных странах в рамках акции проходят памятные мероприятия, возложения цветов, встречи с ветеранами, передачи ламп с частицами Вечного огня в музеи, образовательные учреждения, общественные организации и храмы.