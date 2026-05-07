Цветение «подмосковной сакуры» в Наро‑Фоминске совпало с майскими праздниками

Жители подмосковного Наро-Фоминска встречают майские праздники с особой радостью — в городе распустилась сакура. Белые и розоватые лепестки покрыли ветви деревьев в нескольких скверах и зонах отдыха, превратив привычные улочки в нарядные весенние аллеи. Местные жители делятся в соцсетях восторженными кадрами, называя происходящее настоящим подарком природы, сообщил REGIONS.

В этом году массовое цветение пришлось именно на предпраздничные дни, что добавило городскому пейзажу особого очарования. Цветы напоминают нежный весенний снег, который привлекает взгляды прохожих и вызывает улыбки у всех, кто проходит мимо.

«Не хуже, чем в Японии. Нужно успеть сфотографировать», — пишут горожане, делясь фотографиями в своих аккаунтах.

Однако, как пояснил кандидат биологических наук Алексей Субботин, с научной точки зрения то, что жители Наро-Фоминска называют сакурой, является вовсе не классическим японским деревом. Это — вишня остропильчатая или ее специально выведенные морозостойкие гибриды, адаптированные к условиям средней полосы России.

«Настоящая японская сакура, требующая более мягкого климата, в Подмосковье, к сожалению, не прижилась бы. Но благодаря работе селекционеров были выведены сорта, адаптированные к нашим зимам. Они цветут так же обильно и красиво», — рассказал Субботин REGIONS.

По словам эксперта, массовое цветение этих «подмосковных сакур» в начале мая — абсолютно нормальное и закономерное явление. Теплая погода, установившаяся в регионе, лишь слегка ускорила естественный процесс, но не является единственной его причиной.

Биолог также напомнил, что цветение сакуры во всем мире считается символом быстротечности и хрупкости бытия. И в Подмосковье это правило действует в полной мере. Лепестки держатся на ветках недолго — в среднем около одной недели. Однако если погода испортится и подует сильный ветер или пойдет дождь, розовое «покрывало» исчезнет еще быстрее. Так что любоваться этой красотой лучше прямо сейчас.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчина сорвал тюльпаны с клумбы — юрист разъяснила последствия поступка.