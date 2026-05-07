Подмосковные участники программы «Сенежа» создали сообщество «Поколение Zнаний» для педагогов

Подмосковные участники программы «Наставничество. Мосты дружбы» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» создали профессиональное сообщество «Поколение Zнаний: педагоги нового времени», проект Жанны Сержантовой из Московской области объединил более 150 педагогов из школ, колледжей и вузов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности обучение по программе прошли 180 участников из более чем 60 регионов России, за полгода они запустили 79 социально значимых проектов в сферах образования, инклюзии, поддержки участников специальной военной операции и развития регионов. Проект реализуют совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус», его участники изучали философию современного наставничества, техники постановки целей, партнерского диалога и не только.

«В Мастерской управления «Сенеж» особое внимание уделяется развитию культуры наставничества. За полгода обучения на программе «Наставничество. Мосты дружбы» участники запустили 79 социально значимых проектов. Например, благодаря поддержке наставника из Свердловской области донецкие школьники смогли начать исследовательскую работу в лабораториях «Курчатов Центра» на Южном Урале», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.

Подмосковье в программе представили более 30 участников, в том числе учитель английского языка в школе № 4 Сергиева Посада Жанна Сержантова и ее наставник – старший преподаватель кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью РГСУ Альбина Корнеева. Созданный ими проект «Поколение Zнаний» представляет собой профессиональное сообщество для повышения престижа педагогической профессии.

На финальном модуле в «Сенеже» выступают ведущие федеральные эксперты, среди которых директор по развитию ФГБУ «ВНИИ труда», кандидат педагогических наук Надежда Сладкова, основатель Международной бизнес-школы коучинга и менторинга IBCM Елена Селезнева и не только. Выпускники получат модели создания и развития наставнических сообществ, сформируют горизонтальные связи и найдут партнеров для реализации своих проектов.

Напомним, что программу реализуют с 2018 года, в прошлом к ней впервые присоединились участники из регионов Донбасса и Новороссии.

