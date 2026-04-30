Обычный багажник или рейлинги на крыше автомобиля могут заметно увеличивать расход топлива, особенно если водитель оставляет их без необходимости, пишет SlashGear. Так что это один из самых простых способов сэкономить без покупки новой машины.

Главная проблема — ухудшение аэродинамики. Дополнительные элементы на крыше создают сопротивление воздуху, из-за чего двигателю приходится работать интенсивнее, особенно на трассе и при высокой скорости.

Тест автомобильного журнала Car and Driver показал, что снятие заводских поперечин с минивэна Kia Carnival повысило эффективность на 12%. Издатель Consumer Reports, в свою очередь, зафиксировал падение расхода миль на галлон у Nissan Altima на 11% после установки багажника на крышу.

Проблема касается не только машин с ДВС, но и электромобилей. Согласно анализу The New Climate, запас хода Tesla на 360 миль может снизиться примерно до 310 миль, если перевозить на крыше два каяка.

Дополнительный вес тоже играет роль: по оценкам EPA, каждые лишние 100 фунтов груза могут снизить экономичность примерно на 1%. Поэтому эксперты советуют убирать ненужный багаж не только с крыши, но и из салона или заднего отсека.