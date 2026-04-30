1 Мая в России и мире: история, традиции и смысл Праздника Весны и Труда

Ежегодно 1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда — это государственный выходной, который сочетает в себе сразу две важные традиции: весенний праздник обновления природы и день солидарности трудящихся, который уходит корнями в конец XIX века. История, традиции и смысл праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

История 1 Мая началась с событий в Чикаго 1 мая 1886 года, когда рабочие вышли на массовые акции протеста с требованием восьмичасового рабочего дня. В 1889 году II Интернационал объявил эту дату Международным днем солидарности трудящихся. В Российской империи первые маевки прошли в 1890-х годах, а после революции праздник стал официальным — сначала как День Интернационала, затем как День международной солидарности трудящихся. С 1992 года дата называется Праздником Весны и Труда.

Что отмечают и почему

1 Мая в России — это день уважения к труду, символ весны и начала дачного сезона. Праздник объединяет в себе и исторические традиции борьбы за права рабочих, и радость от пробуждения природы. Для большинства россиян это дополнительный повод провести время с семьей и друзьями, насладиться первыми теплыми днями года на даче или на природе.

Традиции празднования

В советское время главными традициями в этот день были массовые демонстрации с красными флагами, транспарантами, воздушными шарами и концертами. Люди выходили на улицы, чтобы выразить солидарность с трудящимися всего мира.

В наши дни формат праздника стал более семейным: многие россияне используют выходной для поездок на дачу, пикников, шашлыков, прогулок на природе. Однако в городах по-прежнему проходят шествия, акции профсоюзов и праздничные концерты.

В России 1 Мая — государственный праздник и нерабочий день. В 2026 году россияне будут отдыхать три дня подряд: с 1 по 3 мая. В Московской области в праздник пройдут маевки.

