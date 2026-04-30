Нейросеть против рака: академик Чумаков оценил шансы на создание вакцины

Бум искусственного интеллекта, который переживает мир, может сыграть решающую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков в беседе с RT заявил, что нейросети способны ускорить создание персонализированной мРНК-вакцины от рака. Правда, с одной оговоркой: называть это искусственным интеллектом он пока не готов.

Технологии, о которых еще несколько лет назад писали только фантасты, постепенно входят в реальную медицинскую практику. Искусственный интеллект, а точнее нейросети, могут стать мощным инструментом в руках онкологов. По мнению академика РАН Петра Чумакова, они способны помочь ученым в создании персонализированной мРНК-вакцины от рака — лекарства, которое будет «заточено» под конкретного пациента и его опухоль. Это один из самых многообещающих подходов в современной онкологии.

Академик призывает не обольщаться громким термином «искусственный интеллект». На самом деле речь идет о программах, которые позволяют оперировать большими массивами данных. Однако даже это, по его оценке, заметно ускорит процесс создания вакцины.

Основное время в этой работе тратится не на биоинформатический поиск, а на пробоподготовку и секвенирование — сложные лабораторные процедуры, которые невозможно ускорить одними лишь алгоритмами. Тем не менее нейросети внесут свой вклад. Они позволяют быстро обрабатывать информацию, и хотя до их появления этот процесс тоже был достаточно быстрым, новые технологии способны ускорить его примерно в сто раз.

Ускорение в сто раз на этапе обработки данных — это не просто цифра. Для онкологических пациентов, где каждая неделя может быть критической, такое сокращение времени между биопсией опухоли и получением персонализированной вакцины становится реальным шансом на спасение.

Нейросети не станут волшебной таблеткой, которая решит все проблемы. Но они станут мощным подспорьем для ученых, позволяя быстрее анализировать генетический материал опухоли и подбирать оптимальные мишени для атаки. И пока одни спорят о том, можно ли называть программы интеллектом, академики, биологи и врачи уже используют эти инструменты, чтобы спасать жизни. Именно к этому, судя по позиции Петра Чумакова, все и движется.

Ранее сообщалось, что онколог назвал ключевые возрасты для обследований на рак.