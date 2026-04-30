«Басы убили 140 кур»: диджей на свадьбе переборщил с громкостью — птицы падали замертво
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Индийская свадьба обернулась массовой гибелью домашней птицы. Местный диджей выкрутил басы на полную, и звуковая волна, похожая на взрыв, буквально скосила 140 кур на соседней ферме. Об этом сообщает NDTV.
В деревне Дарияпур, штат Уттар-Прадеш, свадебная процессия двигалась мимо птицефермы. Диджей, желая накалить атмосферу, включил музыку на максимальной громкости. Низкие частоты ударили по курятнику, и за считанные секунды птицы начали падать замертво.
Владелец фермы Сабир Али рассказал полиции, что шум был такой, «словно взорвалась бомба». Куры впали в панику. По предварительной версии, они не выдержали критического уровня децибел — у них случился коллективный сердечный приступ.
Полиция уже зарегистрировала дело против диджея по обвинению в создании чрезмерного шума и непреднамеренной расправе над животными. Владельцу фермы, который потерял почти все поголовье, местные власти пообещали помочь в оценке ущерба.
