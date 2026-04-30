«Эрл Грей» под ударом: ученые нашли в популярном чае компоненты, опасные для зубов и щитовидки

Международная лаборатория выяснила: в этих популярном сорте черного чая «Эрл Грей» часто превышен объем фторидов — солей фтороводородной кислоты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперты пояснили: в небольших дозах фториды полезны — они укрепляют зубную эмаль. Но при регулярном употреблении чая, особенно дешевых сортов, эффект становится токсическим. Развивается флюороз: страдают зубы и костная ткань. Кроме того, переизбыток фторидов может вызвать сбои в работе щитовидной железы и нарушить обмен веществ.

Ученые обратили внимание на само растение Camellia sinensis, из листьев которого делают чай. Оно накапливает фториды из почвы и воды. Причем старые и низкорастущие листья собирают максимальные концентрации. А именно их чаще всего используют для производства бюджетных чаев.

Выходит, чем доступнее напиток, тем выше риск. Поклонники «Эрл Грей» в группе риска. Врачи советуют не отказываться от любимого чая, но сократить потребление до 2–3 чашек в день, а также не заваривать слишком крепко. И внимательнее изучать цену: дешевизна может ударить по здоровью.

