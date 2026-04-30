Более 10 лет в коме: врач рассказал о состоянии дочери Кончаловского, попавшей в аварию во Франции

В 2013 году произошла трагедия, которая навсегда изменила жизнь режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой: он попал в аварию во Франции, и его 14-летняя дочь Мария, которая не была пристегнута ремнем безопасности, получила тяжелые травмы. Девочку экстренно доставили в больницу вертолетом, где она впала в кому. С тех пор прошло более 10 лет, но уже 27-летняя девушка до сих пор не пришла в себя. Семья избегает публичных комментариев на эту тему, и информация о ее состоянии появляется крайне редко.

Как пишет Teleprogramma.org со ссылкой на врача-реаниматолога Льва Николаева, шансы на восстановление у девушки есть, но даже в случае пробуждения ее жизнь будет неполноценной.

Невролог Александр Комаров объясняет, что мозг и тело человека могут продолжать функционировать, если их снабжать кислородом и глюкозой.

«Мозг продолжает функционировать в привычном режиме, как и все остальное тело, если его продолжают снабжать кислородом и глюкозой, а также осуществляют должный уход с сохранением вертикализации и устранением биологических отходов. В таком состоянии человек может жить столько, сколько отведено его генетическим кодом (от 0 до 100 лет), расти, стареть и даже не утрачивать функции мозга», — сказал Комаров.

У Кончаловского и Высоцкого есть 22-летней сын Петр: он избегает светской суеты, учится в МАРХИ на архитектора. Высоцкая в редких интервью хвалит сына за его сосредоточенность.

Поклонники и коллеги семьи режиссера выражают молчаливую поддержку, но комментариев не ждут.

