Брюки за 3 млн рублей или подарок? Наряд Прохора Шаляпина на премьере трека Волочковой вызвал ажиотаж

На премьере нового трека российской балерины Анастасии Волочковой неожиданно в центре внимания оказался не ее номер, а гость — певец Прохор Шаляпин, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Поводом для бурного обсуждения стал его наряд, а точнее — брюки. Журналистка, присутствовавшая на мероприятии, заметила, что штаны Шаляпина подозрительно напоминают те, в которых недавно появлялся на публике другой известный исполнитель — Стас Михайлов. Более того, она предположила, что стоимость этих брюк достигает 3 млн рублей.

Сам Шаляпин, который никогда не упускает возможности прокомментировать слухи о себе, поспешил опровергнуть эту информацию.

«Мне их подарили», — заявил певец, не вдаваясь в подробности, кто именно сделал такой щедрый подарок и какова реальная цена брюк.

Так или иначе, этот эпизод добавил Шаляпину еще несколько минут славы в светской хронике.

Кстати, это не единственное происшествие в жизни артиста за последнее время. Накануне он также рассказал о неприятном инциденте, случившемся из-за снежной бури в Москве. На его новый автомобиль, который он приобрел всего за несколько месяцев до этого, упало дерево. Певец посетовал, что у него нет ни гаража, ни подземной парковки, и теперь его машина, купленная за 9 млн рублей, нуждается в ремонте.

