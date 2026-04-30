Жителям Подмосковья напомнили о необходимости регистрации собак. Сейчас в региональном реестре содержится информация более чем о 56 тыс. питомцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Учету подлежат все собаки без исключения — и взрослые особи, и щенки. Постановка на учет обязательна в течение 14 дней с момента достижения питомцем трехмесячного возраста либо с даты приобретения животного», — подчеркнули в ведомстве.

Чтобы зарегистрировать животное, можно обратиться в государственный ветеринарный пункт с личным и ветеринарным паспортами. На месте питомцу установят микрочип и внесут данные в единую базу.

Если у собаки уже есть чип, зарегистрировать его можно онлайн. Для этого нужно заполнит заявление и приложить к нему цифровые фотографии морды питомца в анфас.

Ранее в министерстве сообщили, что с мая в парках Подмосковья будут работать мобильные ветеринарные пункты.