«Эту связь не разрушить»: Анастасия Волочкова назвала Николая Баскова самым надежным другом в шоу-бизнесе

Российская балерина Анастасия Волочкова, известная своей откровенностью и любовью к эпатажу, в очередной раз удивила поклонников не провокационными фото, а искренним признанием, пишет Teleprogramma.org. Оказалось, что 20-летняя дружба с «золотым голосом России» Николаем Басковым — это не просто светская связь, а настоящая опора.

Волочкова назвала певца одним из немногих надежных людей в шоу-бизнесе, с которым ее связывает нерушимая нить.

Особенно трогательным в их отношениях стало отношение Баскова к дочери Волочковой — Арине. Балерина рассказала, что, когда отец девочки, бизнесмен Игорь Вдовин, попал в секту и практически перестал видеться с ребенком, именно Николай заменил ей отца. Он дарил подарки, часто навещал их дом и уделял девочке массу времени.

Фото: [ соцсети ]

«Он всегда был рядом. Нашу связь не разрушить, на мой взгляд», — подчеркнула Волочкова.

Еще несколько лет назад поклонники активно обсуждали их совместный отдых на Мальдивах, где папарацци засняли звезд в весьма откровенных объятиях. Сама балерина тогда не скрывала, что считает Баскова «страстным мужчиной», а он, в свою очередь, не опровергал слухи о романе. Однако сегодня Волочкова расставляет все точки над i.

«Мои чувства к Коле живы, но это чувства дружбы и благодарности за все, что он для меня сделал», — сказала артистка.

Накануне балерина Анастасия Волочкова заявила, что готова к браку.