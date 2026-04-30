Штрафы до ₽300 тыс. и тюрьма за грибы: куда в Подмосковье нельзя соваться с корзинкой

Грибной сезон в Московской области таит неожиданную опасность: за сбор даров леса на особо охраняемых природных территориях грозят крупные штрафы и даже уголовные сроки. О том, куда лучше не соваться с корзинкой, в беседе с изданием REGIONS рассказал грибник со стажем из Подмосковья Александр Чуканов.

По словам Чуканова, многие уверены, что леса вокруг городов общие. Однако значительная часть природных территорий области имеет охранный статус: государственные заказники, памятники природы, ООПТ регионального значения. Въезд на автомобиле без разрешения стоит ₽15-20 тыс, а за нахождение в закрытой зоне штраф достигает ₽30-40 тыс. Особенно суровое наказание грозит за повреждение краснокнижных растений и грибов. Статья 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений) предусматривает до 4 лет лишения свободы и штраф до ₽300 тыс.

В Красную книгу Московской области входят десятки видов грибов, включая трутовик разветвленный (также известный как гриб-баран), занесенный и в федеральную Красную книгу. Чуканов признается, что сам находил этот редкий гриб в лесу, но не стал его срезать, зная о последствиях.

Самые известные запретные зоны — Приокско-Террасный заповедник (Серпуховской район), нацпарк «Лосиный Остров» (Королев, Мытищи), заказник «Журавлиная родина» (Талдомский район), памятник природы «Озеро Киево» (Лобня), парк «Оленьи ручьи». Грибник советует перед походом изучать карту границ ООПТ с помощью приложений. Безопаснее всего собирать грибы в зонах отдыха лесничеств, где границы четко обозначены, например у озера Сенеж. Главное правило: при сомнениях не брать гриб, а просто любоваться.

