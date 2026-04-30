Стало известно, почему Александр Друзь может потерять статус магистра «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь, легендарный знаток и магистр интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», оказался под угрозой лишения своего почетного статуса, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Причина — нарушение правил использования бренда популярной телепередачи.

Как выяснилось, на одном из корпоративных мероприятий Друзь взял с собой хрустальную сову — символ программы, чем вызвал недовольство правообладателей.

Отмечается, что это не первый проступок знатока: ранее он уже получал предупреждение и даже штраф за организацию частной игры, где копировался формат шоу. Сумма санкций тогда, по слухам, превысила его гонорар.

Нарушения обнаружили благодаря публикациям в социальных сетях — участники мероприятий с удовольствием делились фотографиями, на которых была запечатлена хрустальная сова. После этого Друзь скорректировал формат своих платных игр: теперь он называет их «интеллектуальными играми» и старается не использовать элементы оригинального проекта.

Однако, как отмечают источники, для полноценного воспроизведения шоу «Что? Где? Когда?» необходимо получить согласие правообладателя, а атрибутика передачи, включая сову, находится под строгим контролем.

Сам Друзь утверждает, что следует установленным правилам, и требования к формату его мероприятий стали более жесткими. Но, судя по всему, правообладатели не намерены закрывать глаза на очередное нарушение. Чем закончится эта история — лишением статуса или новым штрафом — пока неизвестно. Ясно одно: даже магистры иногда ошибаются.

