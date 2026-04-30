«Я узнал об измене от сына»: Никиты Панфилов рассказал, как распались его браки

Известный российский актер Никита Панфилов, звезда сериалов «Пес» и «Сладкая жизнь», редко откровенничает о личной жизни. Однако недавно в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он все же приоткрыл завесу над своими тремя браками, которые закончились по-разному, но каждый оставил след, пишет Teleprogramma.org.

Первый брак с Верой Бабенко — коллегой Панфилова, по его словам, рухнул после того, как он узнал об измене супруги. Пережив предательство, Никита вел разгульный образ жизни, пока не встретил Ладу, которая помогла ему забыть о прошлом.

Со второй женой у Панфилова родился сын. Однако семейное счастье длилось недолго: из-за постоянных разлук на фоне съемок в Киеве начались скандалы. Кульминацией стало известие об измене Лады, которое актер узнал… от собственного сына.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это он сказал: "Да, я буду слушаться маму, папу и дядю". Имени этого дяди я называть не буду» — отмечал Панфилов в интервью.

Развод был долгим и мучительным: дележ имущества, борьба за право видеться с ребенком, взаимные обиды. После этого Панфилов дал себе слово больше никогда не жениться.

Но судьба распорядилась иначе: в социальной сети он встретил Ксению Соколову. В 2017 году пара тайно расписалась, хотя позже актер заявил, что не хочет официального брака. Тем не менее, в 2018 году у них родилась дочь, а в 2025-м — вторая дочь.

Сегодня Никита Панфилов, отойдя от всех скандалов и разводов, признается, что главное для него — счастье детей. Похоже, он наконец нашел покой и гармонию. Даже если для этого ему пришлось трижды идти в загс.

