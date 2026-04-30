Энергетики «Мособлэнерго» завершают работы по ликвидации последствий циклона в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В течение дня на смене находятся 103 специалиста предприятия. Также задействовано 40 единиц спецтехники, в том числе три ПЭС в составе 37 бригад.

С 27 по 30 апреля специалисты проведи выезды по 911 заявкам по сети 0,4 кВ и 169 заявкам по сети 6-10 кВ. Продолжается точечная отработка обращений. Особое внимание уделено восстановлению сетей в Пушкино и Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.