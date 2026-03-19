Официальный сайт об НЛО уже готов? В США обнаружен новый загадочный интернет-домен

Как сообщает Daily Mail, в США обнаружили зарегистрированный правительственный домен aliens.gov, что усилило слухи о возможном раскрытии данных об НЛО.

Домен связан с администрацией президента и внесен в официальный реестр .gov, что подтверждает его подлинность. При этом сам сайт пока не запущен, а его назначение официально не раскрывается.

На этом фоне вспоминают инициативу Дональда Трампа, который ранее поручил рассекретить материалы об НЛО и иных неопознанных воздушных явлениях.

В Пентагоне подтвердили, что работа ведется. «Мы уже занимаемся этим и намерены выполнить распоряжение», — заявил министр обороны Пит Хегсет.

При этом сроки публикации неизвестны, а власти традиционно подчеркивают: доказательств существования инопланетян у США нет.

Ранее Барак Обама также комментировал тему. «Они существуют, но я их не видел», — сказал он в подкасте американского блогера Брайана Коэна, добавив, что никаких секретных баз с пришельцами не существует.

Тем не менее появление домена вновь подогрело интерес к теме НЛО и ожидания возможных громких раскрытий.