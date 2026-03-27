Опасная инфекция в школе Алабамы: сотни учеников могли заразиться туберкулезом

В одной из школ США возникла тревожная ситуация после выявления туберкулеза у ученика — под потенциальным риском заражения оказались сотни подростков, пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Grissom High School, где учится около 2000 человек. Как сообщили власти, зараженный ученик посещал занятия до выявления болезни, поэтому под наблюдение попали его одноклассники и все, кто находился с ним в тесном контакте.

Сейчас медики совместно со школой срочно оценивают масштабы возможного распространения инфекции внутри учебного заведения. Семьи учеников уже уведомлены, а 2 апреля всем желающим предложат пройти тестирование.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем — при кашле, разговоре или чихании. Болезнь является крайне заразной и нередко приводит к летальному исходу, если срочно не принять меры. Это делает школы особенно уязвимыми для вспышек, поскольку дети длительное время находятся в закрытых помещениях и тесно взаимодействуют друг с другом.

Хотя заболевший ученик больше не посещает занятия, специалисты опасаются, что инфекция могла распространиться до выявления случая. Теперь ключевая задача — быстро выявить возможные заражения и не допустить дальнейшего распространения болезни среди школьников.