Устройство свай для водопропускной трубы через Баньку завершилось на дороге в Сабурово Красногорска, где проводится реконструкция. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сейчас полностью завершено устройство свайного основания и ростверков под арочное сооружение для водопропускной трубы через р. Баньку. Длина будущей конструкции — 27 м. С обеих сторон будут сформированы насыпи и устроена дорога», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

В рамках проекта планируется расширить 400-метровый участок дороги до двух полос. Также будет обустроена пешеходная зона. На текущий момент степень строительной готовности объекта составляет 36%. На площадке трудятся 8 рабочих, задействованы 2 единицы техники. Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года. Ввод объекта позволит повысить транспортную доступность более чем для 10 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.