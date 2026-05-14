Остатки ужина многие привыкли отправлять в морозилку в пластиковых контейнерах, но эксперты предупреждают: это может быть не лучший вариант, пишет Daily Mail. Специалисты Which? советуют для заморозки чаще использовать стеклянные или стальные емкости.

Проблема в том, что при замораживании пластик может становиться более хрупким. Со временем от него способны отделяться микроскопические частицы — микропластик. А если такие контейнеры еще и нагревать, например, в микроволновке, риск выделения частиц увеличивается.

Полностью отказываться от пластиковых контейнеров необязательно: для обычного кратковременного хранения в холодильнике они подходят. Но для морозилки и разогрева лучше иметь альтернативу — жаропрочное стекло или нержавеющую сталь.

Микропластик уже находили в крови, легких, плаценте и грудном молоке человека. Его долгосрочное влияние на здоровье пока изучается, но ученые относятся к вопросу все серьезнее. Особенно тревожит нанопластик: его частицы настолько малы, что теоретически могут проникать через защитные барьеры организма, включая барьер вокруг мозга.

Вывод простой: если есть возможность, остатки еды лучше замораживать в стекле или стали, а пластик не нагревать и не подвергать лишнему стрессу.