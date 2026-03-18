Оскар теряет зрителей: церемония провалилась в рейтингах и уступила соцсетям

Как сообщает New York Post, церемония «Оскар» стремительно теряет интерес аудитории — в этом году трансляцию посмотрели всего 17,9 млн человек.

Это на 9% меньше, чем годом ранее, и один из худших результатов за последние годы. Для сравнения: в 1998 году шоу собирало 57 млн зрителей.

Даже ведущий Конан О’Брайен не смог оживить церемонию. Шоу длилось более трех часов, но зрители, похоже, все чаще отвлекались на телефоны.

Главным победителем вечера стали не фильмы, а соцсети. Церемония собрала 184 млн просмотров онлайн — на 42% больше, чем в прошлом году. Пользователи активно делились мемами, клипами и обсуждениями.

Эксперты отмечают: классические ТВ-шоу проигрывают стримингам, коротким видео и играм. Длинный формат и медленный темп отпугивают современную аудиторию.

«Оскар» уже ищет выход: с 2029 года церемонию планируют перенести на YouTube, чтобы привлечь молодую аудиторию.

При этом аналитики предупреждают — без серьезных изменений рейтинги могут продолжить падение. Сегодня зрители предпочитают смотреть главное в коротких фрагментах, а не сидеть у экрана часами.