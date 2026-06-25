От «подставь плечо» до «ты меня предал»: почему песни стали злее за последние 60 лет

За последние 60 лет популярные песни стали реже говорить о заботе, верности и взаимной поддержке, зато чаще — об изменах, унижении, боли и конфликтах. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Лондонского университета королевы Марии в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали с помощью искусственного интеллекта тексты более 380 тыс. песен, выпущенных с 1960 по 2023 год. Они искали упоминания нравственных качеств и пороков.

В композициях 1960–1970-х годов чаще встречались темы дружбы и преданности, как в Stand by Me Бена Кинга и Lean on Me Билла Уизерса. В более современных хитах заметнее стали предательство, токсичные отношения, гнев и обида.

Различия зависели и от жанра. Забота чаще встречалась в соуле и ритм-н-блюзе, чистота — в религиозной музыке, а темы вреда и унижения особенно хорошо предсказывались в металле.

Женские тексты чаще затрагивали заботу, верность и предательство, а мужские и смешанные — вред, бунт и унижение.

Ведущий автор работы Вьоса Преники отметила, что музыка не просто развлекает, а отражает то, как общество рассказывает о себе. По ее словам, язык заботы и порядочности постепенно уступает место эмоционально заряженным историям о вреде и конфликтах.

Команда ученых резюмирует, что песни не делают общество хуже. Однако их тексты могут служить своеобразным культурным барометром, показывающим, как со временем меняются ценности и способы выражения эмоций.