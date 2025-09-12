Овны, Близнецы, Девы: какие еще знаки Зодиака столкнутся с недомоганиями на неделе с 15 по 21 сентября

Неделя с 15 по 21 сентября может принести некоторые вызовы в плане здоровья для представителей нескольких знаков Зодиака. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

По ее словам, астрологическая обстановка указывает на необходимость повышенного внимания к самочувствию и своевременного принятия профилактических мер.

«Энергичным Овнам стоит притормозить и не взваливать на себя непосильный груз. Переутомление на работе чревато головными болями и скачками давления. Найдите время для релаксации и полноценного сна», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Общительным Близнецам нужно быть осторожнее с питанием, добавила эксперт. Велика вероятность расстройств желудочно-кишечного тракта из-за некачественной пищи или переедания. Следует соблюдать меру и выбирать свежие продукты.

«Практичным Девам следует обратить внимание на состояние нервной системы. Возможны приступы тревоги и раздражительности. Избегайте стрессовых ситуаций и практикуйте медитации», — посоветовала Королева.

Еще один знак Зодиака, которого ждут проблемы со здоровьем — Скорпионы. По словам астролога, стоит беречь мочеполовую систему. Переохлаждение может привести к воспалительным процессам.

«Независимым Водолеям рекомендуется обратить внимание на суставы. Возможны боли и дискомфорт из-за повышенной нагрузки. Делайте гимнастику и избегайте длительного пребывания в одном положении. В целом, неделя требует внимательного отношения к сигналам своего организма. При первых признаках недомогания не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу», — заключила Королева.

