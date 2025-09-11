До 49 тыс. рублей: зарплата мастеров в бьюти-индустрии в Москве выросла на 12%

В Москве количество предложение о подработке в бьюти-индустрии выросло на 10% за период с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А число откликов специалистов увеличилось на 12%. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики сервиса «Авито Подработка».

Согласно данным, наиболее востребованными специалистами стали косметологи, спрос на которых вырос на 95%. Также вырос спрос на моделей (+93%), визажистов (+75%) и массажистов (+33%).

Среднее предлагаемое вознаграждение для бьюти-специалистов увеличилось на 12% и составило 49 тыс. рублей в месяц. Наибольший рост вознаграждения наблюдался у администраторов (+34% до 37,5 тыс.), массажистов (+31% до 71, 2 тыс.) и парикмахеров (+22% до 57,9 тыс.). Однако фактический доход специалистов может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как количество смен, клиентов, сложность задач и формат работы.

По словам директора «Авито Подработка» Сергея Яськина, число салонов красоты за последний год увеличилось на 16%, что обусловлено стабильным спросом на косметические процедуры. В связи с этим, салоны все чаще привлекают специалистов со стороны для выполнения текущих задач. Количество откликов на вакансии выросло на 48% по сравнению с прошлым годом, что говорит о здоровом балансе между спросом на бьюти-услуги и предложением рабочей силы в этой сфере.

