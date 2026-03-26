Овощ, напоминающий человеческую руку, шокировал фермера: за находку предлагают почти 100 тыс. руб.

Фермер из Китая обнаружил на своем участке необычный корнеплод, напоминающий человеческую руку с «пальцами» и даже подобием ногтей, пишет издание Daily Star. Странная находка вызвала ажиотаж в соцсетях и привлекла любопытных посетителей.

Необычный батат был найден в провинции Гуандун. Фотографии быстро разошлись в интернете: некоторые пользователи признались, что сначала приняли его за часть человеческого тела. «Я подумал, что это рука, и испугался. Причем монструозная такая рука», — написал один из комментаторов.

Интерес к находке оказался настолько высоким, что фермеру предложили около 8 000 юаней (примерно 100 000 рублей), однако он отказался продавать овощ.

Также не обошлось без эзотерики и мистических догадок: часть пользователей назвала находку «жуткой», другие — символом удачи.

Эксперты объяснили, что никакой мистики здесь нет. Корнеплоды растут под землей и могут принимать причудливые формы, разветвляясь в разные стороны из-за камней, плотной почвы или других препятствий.

Подобные случаи уже происходили ранее. Например, в 2015 году другой фермер в Китае нашел гигантский батат в форме руки — и в итоге просто сварил из него суп.