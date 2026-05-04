В Подмосковье на электронные собрания собственников перевели свыше 22 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Таким образом, к новой системе были подключены 135 млн кв. м. жилья. Работа по подключению продолжается и проводится в 1,7 тыс. домов, общая площадь которых составляет 10,6 млн кв. м.

Как напомнили в министерстве, переход на онлайн-собрания собственников позволяет повысить прозрачность процедур, экономить время, исключить риск фальсификаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту многоквартирных домов в 2026-2028 годах. По его словам, работы проведут 5,3 тыс. МКД.