Соболев: Москва защитит Красную площадь от дронов, а в ответ может ударить по Зеленскому

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил изданию Газета.ру, что Россия способна защитить Красную площадь от любых дронов в случае попытки удара со стороны Украины. При этом депутат допустил ответные действия в отношении украинского руководства.

Ранее в ходе саммита Европейского политического сообщества в Армении президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой по военному параду, который состоится в Москве 9 мая. Он заявил, что украинские беспилотники могут прилететь на этом мероприятии.

В беседе с изданием «Газета.ru» Соболев выразил уверенность в способностях российских сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы отразить любую воздушную угрозу в центре столицы. При этом он подчеркнул: если дроны все же полетят в сторону Красной площади, у России есть все основания для ответа. Депутат допустил, что Москва может запустить что-то в направлении Зеленского.

Парламентарий не уточнил, о каком именно оружии или действиях идет речь. Однако его заявление прозвучало на фоне регулярных атак украинских беспилотников на российские регионы, которые Киев наращивает с начала года. В Минобороны РФ ранее неоднократно сообщали об уничтожении дронов над Москвой и Московской областью. Вопросы безопасности массовых мероприятий в дни празднования 9 Мая традиционно находятся на особом контроле силовых структур.

Ранее БПЛА повредил здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве.