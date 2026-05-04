Травматолог из Подмосковья рассказал, как детям избежать травм в период майских праздников

Специалист призвал избегать потенциально опасных зон, к которым относятся стройплощадки, заброшенные здания, крутые склоны. Для отдыха лучше выбирать оборудованные детские площадки и парки. На прогулку рекомендуется надевать удобную нескользящую обувь и одежду, не стесняющую движений.

Григорьев подчеркнул, что особенно опасной для детей является проезжая часть, поэтому важно рассказать им о правилах дорожного поведения.

Врач также напомнил о важности профилактики домашнего травматизма. Речь идет о падениях со стульев и лестниц, ожогах, ударах током, проглатывании мелких предметов.

«Необходимо постоянно следить, чтобы мелкие и опасные предметы были вне зоны доступа детей. Если ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь его самостоятельно», - подчеркнул специалист.

В случае травмы нужно оценить ее тяжесть и в случае необходимости вызвать скорую или обратиться в травмпункт. Успокаивать ребенка едой не рекомендуется: если ему потребуется операция под наркозом, до нее нужно будет выждать 5 часов.

