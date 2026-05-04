Более 60 тыс. подмосковных школьников станут участниками Всероссийской акции «Вахта Памяти»

В понедельник, 4 мая, торжественные линейки, посвященные началу акции, прошли во всех школах региона. Участникам предстоит нести почетный караул у 820 объектов воинской славы: мемориальных комплексов, памятников и обелисков. В рамках начала мероприятия у мемориалов прошли живые уроки исторической памяти, в том числе торжественные митинги с возложением цветов и гирлянд Славы, а также встречи школьников с представителями ветеранских сообществ, тружениками тыла и ветеранами боевых действий. В сообщении добавили, что такие акции позволяют формировать у молодежи чувство гордости за свою страну.

