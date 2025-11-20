Патриарх Кирилл, в миру Владимир Михайлович Гундяев, — известная фигура Русской православной церкви. Его жизнь и служение полны важных событий и редких для духовного лидера подробностей. 20 ноября он отмечает 79-й день рождения. О жизни священнослужителя — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Принципы ради религии

Владимир Гундяев родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Его семья была глубоко связана с церковным служением: дед, Василий Степанович Гундяев, священник, провел десятилетия в лагерях и ссылках, включая Соловки.

В школьные годы Владимир отличался не только отличной успеваемостью, но и принципиальностью. Он не вступал ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомол — решение, крайне редкое для советского школьника. После школы он работал техником-картографом в Ленинградской геологической экспедиции, совмещая работу с учебой.

В 1969 году он принял монашество с именем Кирилл, а спустя несколько месяцев был рукоположен в сан иеромонаха. Через год он окончил Ленинградскую духовную академию, где затем преподавал догматическое богословие и занимал административные должности. В 1971 году он стал представителем Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве. Это стало важнейшим этапом в его биографии: ему пришлось работать на международной арене, вести межконфессиональный диалог, представлять РПЦ на крупнейших мировых религиозных встречах.

С 1988 года Кирилл — архиепископ Смоленский и Калининградский, а позже митрополит. В 2009 году он был избран Патриархом Московским и всея Руси — первым патриархом, избранным уже в постсоветской эпохе.

Фото: [ commons.wikimedia/Serge Serebro ]

Лыжник и любитель космоса

Патриарх Кирилл — человек весьма активных увлечений. Он любит спорт, особенно лыжи: как обычные, так и горные. Более того, он неоднократно говорил о своем интересе к водным лыжам, что делает его одним из самых спортивных церковных деятелей современности. Его интерес к активному отдыху связан не только со спортом. Он любит путешествия и новые впечатления, а во время телемоста с Международной космической станцией признался, что идею полета в космос считает крайне вдохновляющей.

Любовь к знаниям и исследованиям прослеживается во всем его пути. Патриарх — кандидат богословия, много лет преподавал, состоит в различных академиях и научных обществах, включая Международную академию Евразии. Кроме того, он удостоен множества церковных и светских наград, включая награды православных церквей разных стран.

