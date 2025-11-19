Риск на дороге из-за ИИ: как автопилот может стать причиной аварий

Искусственный интеллект, который должен предотвращать аварии, нередко сам становится причиной опасных ситуаций — на это все чаще жалуются автовладельцы. Современные автомобили могут внезапно тормозить прямо на трассе, опираясь на собственные алгоритмы. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, опасен ли ИИ на дорогах.

Как пишет «Shot проверка», особенно сильно водителей раздражает система экстренного торможения: больше всего нареканий поступает от владельцев Lexus и Mercedes, а также некоторых китайских моделей. По словам водителей, рискованные моменты чаще всего возникают при перестроении в соседний ряд или когда машина проезжает перед теми, кто пропускает, особенно на перекрестках. В этот момент автомобиль может неожиданно «встать на тормоза», а ремень безопасности резко дергает водителя назад. Некоторые опасаются, что такое натяжение ремня способно оттолкнуть человека от руля, лишив его возможности нормально им управлять. Эксперт Бастрыкина напомнила, что развитие искусственного интеллекта приводит к тому, что ИИ интегрируется во все сферы жизни, включая ежедневные бытовые задачи.

«Автомобильная промышленность — не исключение. Здесь нейросети будут занимать все более значимую роль с каждым годом, включая беспилотные авто. Сейчас ИИ-помощник в автомобилях еще не совсем идеально работает, но эти системы постоянно обучаются, как и все нейросети. Со временем они станут удобнее. В случае, если автовладельца не устраивает экстренное торможение и другие функции автопилота, с помощью настроек можно изменить параметры на более подходящие», — пояснила специалист.

При этом отключать полностью такую систему не рекомендуется, заявила эксперт.

«Полностью отключить ИИ при движении автомобиля нельзя, и это чаще всего приносит больше пользы, чем неудобства, так как человеческий фактор часто приводит к аварийным ситуациям, которых искусственный интеллект поможет избежать», — заключила Бастрыкина.

