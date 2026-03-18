Пирамида на Марсе: странная находка вызвала теории о древних пришельцах
Daily Star: «трехгранную пирамиду» на Марсе связали с инопланетянами
Как сообщает издание Daily Star, на Марсе обнаружили загадочную структуру, напоминающую пирамиду, что спровоцировало новые теории о древней внеземной цивилизации.
Объект нашли еще в 2001 году на снимках NASA, сделанных аппаратом Mars Global Surveyor. Исследователь Кит Лейни наткнулся на странную форму во время анализа поверхности планеты.
На кадрах видно трехгранное образование, расположенное в регионе Candor Chasma — части гигантской системы каньонов Valles Marineris, крупнейшей в Солнечной системе.
«Если бы это нашли на Земле, мы бы уже начали раскопки», — прокомментировал Лейни.
Недавно интерес к находке вспыхнул вновь после документального фильма режиссера Брайана Доббса. «На Марсе есть трехгранная пирамида размером с Великую пирамиду в Египте», — заявил он.
Некоторые исследователи считают, что форма объекта слишком симметрична, чтобы быть случайной. «Это выглядит как геометрическая структура, а не просто камень», — отметил ученый Джордж Хаас.
При этом сам Доббс признает: наличие такой структуры не является доказательством существования жизни на Марсе.
Тем не менее сторонники теорий заговора уверены — загадка «марсианской пирамиды» может указывать на давно исчезнувшую цивилизацию.