Пирамиды в Антарктиде: загадочные структуры породили теории о древней цивилизации

В Антарктиде заметили загадочные горные образования, напоминающие пирамиды Гизы, что вызвало волну теорий о древней цивилизации, пишет Daily Mail. Находку сделали с помощью Google Earth, где исследователь заметил три острые вершины, схожие по расположению с египетскими пирамидами.

Объекты находятся в горах Элсворт — одном из самых суровых регионов континента. Их форма и расположение вызвали споры: одни считают их искусственными, другие — результатом природных процессов.

«Если это правда, это может доказать существование развитой цивилизации, существовавшей задолго до нас», — заявил один из пользователей.

Однако ученые настроены скептически. По их словам, такие формы легко объясняются эрозией. «Это просто гора, которая выглядит как пирамида», — равнодушно прокомментировал исследователь NASA Эрик Риньо.

Специалисты объясняют, что за миллионы лет вода проникала в трещины, замерзала и разрушала породу, формируя острые грани. Подобные пики встречаются и в других местах, например в Альпах.

Ранее эти структуры уже становились объектом теорий об инопланетянах, однако эксперты подчеркивают: речь идет о естественных образованиях, а не следах древних или внеземных цивилизаций.