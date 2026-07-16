Планерка с камерой, электронные письма и наличка: на что зумеры жалуются чаще старших поколений

Поколение Z часто сталкивается с реальными проблемами — от дорогого жилья до сложного рынка труда. Но есть и бытовые вещи, на которые зумеры жалуются куда активнее старших поколений, пишет автор портала Your Tango Александра Бложье.

Одна из них — оплата наличными. Для поколения, привыкшего к телефонам и бесконтактным платежам, бумажные деньги кажутся неудобными и устаревшими. При этом цифровые кошельки могут незаметно увеличивать траты: оплата становится слишком легкой и почти не ощущается.

Еще одна боль — рабочие письма. Зумеры часто считают email медленным, тревожным и слишком формальным способом общения, тогда как миллениалы и поколение X давно привыкли к корпоративной переписке.

В список также попали медленно загружающиеся сайты, бренды без экологической позиции, слишком быстро меняющиеся тренды, покупки без отзывов, неэстетичные кофейные заведения и бесконечные групповые чаты. Для старших поколений многое из этого выглядит мелочами: они помнят медленный интернет, встречи в офисах и телевидение, где серии любимых шоу выходили раз в неделю.

Особенно зумеров раздражают онлайн-встречи с включенной камерой и необходимость нетворкинга. Но автор отмечает: даже если такие жалобы могут показаться преувеличенными, они отражают опыт поколения, которое выросло в цифровой среде и привыкло постоянно быть на связи.