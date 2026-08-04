Почему комары выбирают именно вас: подсказка скрывается в запахе кожи

Некоторых людей комары действительно могут кусать чаще, чем других, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование Междунароного университета Флориды в iScience. Ученые выяснили, что разные виды комаров по-разному реагируют на запах тела и бактерии, живущие на коже человека.

В эксперименте участвовали 119 добровольцев из Майами. Каждый помещал руку в специальную длинную трубку, а с другой стороны исследователи выпускали комаров трех видов: Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Так ученые проверяли, к кому насекомые летят охотнее.

Запах кожи формируется не сам по себе. Выделения на коже смешиваются с бактериями, и в результате появляются летучие соединения, которые комары могут улавливать. У людей таких веществ больше тысячи, поэтому понять точный «рецепт привлекательности» сложно.

Исследование показало, что человек, привлекательный для одного вида комаров, не обязательно так же интересен другому. У каждого вида оказались свои предпочтения.

При этом ученые выделили три типа бактерий, которые чаще встречались у людей, особенно привлекательных для всех трех видов комаров: Co. kefirresidentii, Cu. granulosum и Staphylococcus epidermidis.

Авторы считают, что эти данные помогут лучше понять, как комары выбирают жертву. В будущем это может привести к новым репеллентам или способам сделать запах кожи менее привлекательным для насекомых.