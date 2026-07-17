Почему люди с СДВГ чаще страдают бессонницей: ученые нашли возможную причину

Взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще страдают от бессонницы, если им сложно справляться с сильными эмоциями, пишет PsyPost со ссылкой на исследование в Journal of Affective Disorders (JAD). По мнению ученых, проблемы со сном могут быть связаны не только с самим СДВГ, но и с тем, насколько человеку трудно справляться с тревогой, раздражением и навязчивыми мыслями перед сном.

Команда под руководством профессора Лин Серенсен из Университета Бергена провела онлайн-опрос 1,4 тыс. человек, которые сообщили о диагнозе СДВГ или выраженных симптомах. Участники заполняли анкеты об эмоциональной регуляции, бессоннице, своем хронотипе, тревоге, симптомах СДВГ и приеме лекарственных препаратов.

По оценке исследователей, признаки бессонницы были у 76% участников, а по самым строгим критериям — у 60%. Чем сильнее человек испытывал трудности с управлением эмоциями, тем выраженнее были проблемы со сном.

Особенно важным оказался не сам факт переживаний, а нехватка эффективных способов успокоиться. Участники, которые не знали, как справляться с неприятными эмоциями, чаще страдали от бессонницы. Связь была наиболее заметной у людей младше 30 лет.

Авторы подчеркивают: исследование не доказывает причинно-следственную связь. Вероятно, работает замкнутый круг: эмоции мешают спать, а плохой сон на следующий день еще сильнее ухудшает саморегуляцию.