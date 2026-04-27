Почему люди с шизофренией теряют связь с реальностью: ученые нашли сбой в работе мозга

Ученые обнаружили скрытый сбой в работе мозга, который может объяснить, почему люди с шизофренией теряют связь с реальностью, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience.

Речь идет о нарушении нейронной цепи, из-за которого мозг перестает корректировать убеждения при изменении окружающей среды. В результате человек продолжает верить в прежние идеи, даже если они противоречат очевидным фактам.

Исследователи из Массачусетского технологического университета сосредоточились на гене GRIN2A, связанном с работой NMDA-рецепторов, отвечающих за обучение и адаптацию. Его мутация приводит к снижению функции рецептора и нарушению обработки новой информации.

В экспериментах на мышах ученые показали, что при этом сбое животные не меняли стратегию поведения, даже когда она становилась невыгодной. Однако при активации определенной зоны мозга — медиодорсального таламуса — поведение нормализовалось.

«Мы уверены, что эта цепь играет ключевую роль в когнитивных нарушениях при шизофрении», — отметил нейробиолог Гуопин Фэн.

По словам исследователей, открытие может помочь создать более точные методы лечения, хотя до практического применения еще далеко.