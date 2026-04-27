Апрельские сугробы расстаят: синоптики назвали дату потепления в Подмосковье

Апрельский снегопад и температура, которая упорно ползет около нуля, успели основательно подпортить настроение жителям Московского региона. В сугробы в конце весны никто не записывался, а потому каждое сообщение о скором тепле встречается с надеждой, смешанной с недоверием. Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS развеяла иллюзии и расставила точки над i: тепло действительно придет, но будет коротким, а обещанные приложениями +20 градусов пока не более чем красивая сказка.

Главный вопрос, который сейчас волнует каждого, кто планирует выезды на природу и шашлыки: «Когда же?». Официальный прогноз, по словам Поздняковой, рассчитан до 2 мая, и уже в эти даты случится первый рывок. Второго числа максимальная температура в Москве поднимется примерно до +13 градусов. А уже третьего мая столбики термометров покажут около +15. Это, конечно, не +25, но после нуля и снежной каши восприниматься будет как настоящее спасение.

Но главный сюрприз ждет впереди. По предварительным расчетам, в середине первой декады мая ожидается кратковременная волна тепла. В пиковый момент воздух может прогреваться примерно до +18 градусов. Фраза «кратковременная» здесь ключевая. Потом температура вновь понизится, и устойчивой летней погоды на вторую половину майских праздников, по текущим данным, не предвидится.

Отдельная тема — прогнозы, которые рисуют смартфоны. Многие приложения уже сейчас щедро раздают на первую половину мая +20, а то и +21 градус. Синоптики просят к этим цифрам относиться с очень большой осторожностью. Позднякова напомнила прописную истину, которую многие забывают: атмосфера подвижна. Численные модели пересчитываются каждые шесть часов. Если завтра утром взглянуть на те же даты, цифры могут оказаться совсем другими.

Итог таков: станет теплее, это факт. Обещанное приложениями «лето в начале мая» пока не более чем фантазия прогнозных сервисов. Резкого возвращения к снегу и минусу, к счастью, тоже не ожидается. Но планировать длинные пикники в расчете на стабильное тепло пока не стоит. Волна тепла придет, быстро пройдет через первые числа мая, а затем погода снова вернется к более сдержанному и привычному для этого времени года варианту весны.

