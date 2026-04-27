У звезд «Трудных подростков» Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился сын

В семье звезд сериала «Трудные подростки» Милы Ершовой и Святослава Рогожана произошло долгожданное пополнение, сообщает The Voice. В понедельник, 27 апреля, на свет появился их первенец — сын.

Мальчик родился настоящим богатырем: его вес составил внушительные 4350 граммов, а рост — 55 сантиметров. Радостной новостью родители поспешили поделиться в социальных сетях, опубликовав первые трогательные снимки из роддома.

На фотографиях Мила и Святослав, обнимая малыша, светятся от счастья. Подписчики засыпали их поздравлениями и теплыми словами. Особого внимания заслужил пост самого Святослава Рогожана, который трогательно обратился к своей жене.

«Я люблю тебя, моя дорогая. Спасибо за нашего сына. Я сделаю все, чтобы вы с сыном были счастливы», — написал актер.

Коллеги и друзья молодых родителей не остались равнодушными. Александра Петров, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина и Максим Лагашкин поздравили Милу и Святослава с пополнением. Они пожелали их малышу аю крепкого здоровья, а его родителям — сил и бесконечной радости.

