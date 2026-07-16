Почему мы хуже спим летом: климатологи подсчитали, сколько часов сна люди теряют из-за жары

Жаркие ночи все сильнее мешают людям спать, сообщает LiveNOW from FOX со ссылкой на анализ Climate Central. Организация изучила 1338 городов по всему миру и оценила, сколько часов сна люди теряют из-за высоких ночных температур.

По расчетам исследователей, в 2020–2025 годах средний человек терял почти 56 часов сна в год из-за теплых ночей. Примерно шесть часов из этого объема могут быть напрямую связаны с антропогенным изменением климата.

Сильнее всего проблема затронула города Ближнего Востока. В Саудовской Аравии, Омане и ОАЭ жители теряли из-за жарких ночей 55–87 часов сна ежегодно, причем 12–16 часов приходились именно на потепление, связанное с деятельностью человека. Значительные потери также зафиксировали в Южной Индии, Юго-Восточной Азии, Западной Африке и на юго-западе США.

В американских городах люди в среднем теряли около 36 часов сна в год, из них четыре часа — из-за климатического фактора. Особенно заметным эффект оказался в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Неваде.

Авторы анализа напоминают, что недосып связан с ухудшением настроения, снижением концентрации, продуктивности и повышенными рисками для сердца и иммунной системы. Кондиционер может помочь, но не решает проблему полностью: доступ к охлаждению зависит от дохода, а пожилые люди и жители жарких регионов остаются особенно уязвимыми.