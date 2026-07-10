Почему мы не можем отложить смартфон: как работает дофаминовая зависимость

Зависимость от телефона — не просто громкое словосочетание, а реальная поведенческая проблема, считает автор платформы Yahoo Creators, психолог Николас Кардарас. За 15 лет он работал более чем с 1000 подростков и молодых людей с технологической зависимостью и утверждает, что мозг компульсивного пользователя реагирует похоже на мозг человека с другими зависимостями.

По словам Кардараса, главный критерий прост: привычка вредит учебе, работе, отношениям, здоровью или психике, но человек все равно продолжает. Телефон в этом случае перестает быть удобным инструментом и превращается в костыль, без которого появляется тревога.

Психолог связывает проблему с дофаминовой системой вознаграждения. Уведомления, ленты и короткие видео работают по принципу игрового автомата: человек не знает, какой пост или ролик даст приятный «выигрыш», поэтому продолжает прокручивать дальше.

Среди тревожных признаков Кардарас называет паникy при разряженном телефоне, привычку хвататься за экран сразу после пробуждения, реакцию на мерещащиеся вибрации, бесконечный думскроллинг и невозможность не проверять устройство во время разговора или ужина. Страх остаться без телефона уже получил название номофобия.

Обычные таймеры и лимиты, по мнению психолога, часто дают слабый эффект. Он советует начинать с цифрового детокса или хотя бы одного дня в неделю без экрана, а также возвращать в жизнь офлайн-источники удовольствия: прогулки, общение, хобби, сон и нормальные отношения.