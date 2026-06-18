Сильное желание съесть шоколад, соленые чипсы или большую порцию макарон не всегда говорит о слабой воле. Иногда тяга связана с голодом, недосыпом, стрессом, привычками или колебаниями сахара в крови, пишет Yahoo со ссылкой на диетологов Джули Уоллес, Элисон Асерру, нутрициолога Лизу Акерман и бариатрического хирурга Гектора Переса.

Сладкого часто хочется после пропуска приема пищи, плохого сна или резкого падения энергии. Уоллес советует сочетать сладости с белком, клетчаткой или жирами — например, есть ягоды с йогуртом или яблоко с ореховой пастой.

Тяга к соленому иногда появляется после сильного потоотделения, обезвоживания или приема мочегонных препаратов. Перес рекомендует сначала восполнить уровень жидкости. Если желание сопровождается слабостью или головокружением, лучше обратиться к врачу.

Желание съесть углеводы может усиливаться при усталости, стрессе, голоде и гормональных изменениях. Вместо сладкой выпечки специалисты предлагают выбирать овсянку, бобовые и цельные крупы, которые медленнее повышают сахар в крови, хоть эти варианты могут выглядеть не так аппетитно.

Шоколада нередко хочется из-за эмоционального напряжения или, в случае женщин, перед менструацией. Он содержит магний и теобромин, однако тяга сама по себе не доказывает дефицит этих веществ.

Акерман советует перед перекусом спросить себя: голод ощущается физически или возник внезапно из-за скуки, телевизора либо неприятных эмоций? Эксперты подчеркивают, что жесткий запрет целых групп продуктов может лишь усилить желание и привести к перееданию.