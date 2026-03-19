Почему вздутие живота — тревожный сигнал? Врачи связали неочевидный симптом с заболеваниями сердца
Daily Mail: проблемы с желудком могут указывать на риск инфаркта
Как сообщает Daily Mail, ученые выяснили, что хроническое вздутие, боль в животе и расстройства пищеварения могут быть ранними признаками проблем с сердцем.
Исследование с участием почти 100 человек с лишним весом показало: у тех, кто регулярно жалуется на ЖКТ, показатели здоровья сердца значительно хуже. У них фиксировали повышенные триглицериды, низкий «хороший» холестерин и высокий уровень сахара в крови — признаки преддиабета.
Такие изменения напрямую связаны с риском инфаркта и сердечной недостаточности. При этом вес участников в обеих группах был примерно одинаковым, но анализы крови отличались существенно.
Особенно настораживает уровень жиров в крови: у людей с проблемами ЖКТ он оказался более чем вдвое выше. Это способствует воспалению, повреждению сосудов и образованию бляшек.
Ученые считают, что желудочно-кишечные симптомы нельзя рассматривать отдельно. Они могут быть внешним сигналом скрытых нарушений, влияющих на сердце.
Однако авторы подчеркивают: исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее врачи советуют при регулярных жалобах на желудок проверять и кардиометаболические показатели.
Эксперты также напоминают о важности питания: клетчатка, ферментированные продукты и отказ от переработанной пищи помогают поддерживать здоровье кишечника и снижать риск сердечных заболеваний.