Почему вздутие живота — тревожный сигнал? Врачи связали неочевидный симптом с заболеваниями сердца

Как сообщает Daily Mail, ученые выяснили, что хроническое вздутие, боль в животе и расстройства пищеварения могут быть ранними признаками проблем с сердцем.

Исследование с участием почти 100 человек с лишним весом показало: у тех, кто регулярно жалуется на ЖКТ, показатели здоровья сердца значительно хуже. У них фиксировали повышенные триглицериды, низкий «хороший» холестерин и высокий уровень сахара в крови — признаки преддиабета.

Такие изменения напрямую связаны с риском инфаркта и сердечной недостаточности. При этом вес участников в обеих группах был примерно одинаковым, но анализы крови отличались существенно.

Особенно настораживает уровень жиров в крови: у людей с проблемами ЖКТ он оказался более чем вдвое выше. Это способствует воспалению, повреждению сосудов и образованию бляшек.

Ученые считают, что желудочно-кишечные симптомы нельзя рассматривать отдельно. Они могут быть внешним сигналом скрытых нарушений, влияющих на сердце.

Однако авторы подчеркивают: исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее врачи советуют при регулярных жалобах на желудок проверять и кардиометаболические показатели.

Эксперты также напоминают о важности питания: клетчатка, ферментированные продукты и отказ от переработанной пищи помогают поддерживать здоровье кишечника и снижать риск сердечных заболеваний.