Почему женщины просыпаются в три часа ночи: неочевидная причина, о которой немногие знают

Как сообщает The Mirror, регулярные пробуждения в одно и то же время ночью у женщин могут быть связаны с перименопаузой — переходным периодом перед менопаузой.

Многие женщины жалуются, что просыпаются около 3 часов ночи. «Кажется, я больше никогда не смогу спать без перерывов», — прокомментировала с досадой пользовательница соцсетей. Другие отмечают, что сталкиваются с тем же самым.

По данным специалистов, причина кроется в гормональных изменениях. В этот период снижается уровень эстрогена и прогестерона, что нарушает цикл сна. «Гормональные колебания и всплески кортизола могут вызывать пробуждения», — отмечают эксперты.

Дополнительно ситуацию ухудшают ночные приливы и потливость, которые чаще происходят именно под утро.

Перименопауза обычно начинается в возрасте 45–55 лет, но может наступить и раньше. Среди симптомов — бессонница, перепады настроения, головные боли, набор веса и снижение концентрации.

Также на сон могут влиять стресс, тревожность, алкоголь, кофеин и хроническая боль.

Врачи советуют не игнорировать регулярные ночные пробуждения и при необходимости обращаться за консультацией — особенно если симптомы мешают нормальной жизни.